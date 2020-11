Potenza, i Vigili del Fuoco salvano questo dolce cane ferito! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna dalle ore 9:50 circa, sono intervenuti in via Appia nei pressi della sede VV.F. per salvataggio cane.

Un passante ha segnalato al 115 la presenza di un cane in difficoltà con una zampa ferita.

La squadra intervenuta è riuscita a recuperare il cane che, nonostante la ferita, cercava di allontanarsi impaurito.

L’animale presentava la coda e la zampa posteriore sinistra parzialmente recise, la vicinanza alla sede VV.F. ha permesso al personale intervenuto di assisterlo nella propria sede in attesa dell’arrivo della Soc. Coop. ECO di Potenza per poi trasportarlo nel proprio ambulatorio e sottoporlo a visita veterinaria.

Il cane, docile, curato e con collare è risultato comunque privo del chip di riconoscimento.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche la Polizia Locale.

Queste alcune foto.

