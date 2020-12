Potenza: il Comune segnala l’attacco di diversi hacker! Ecco cosa è successo

Come da programma annunciato nei giorni scorsi nella conferenza stampa del 21 dicembre e sui social, dall’assessore alle Attività produttive di Potenza, Stefania D’Ottavio, e dalla Confesercenti, nel pomeriggio del 28 dicembre avrebbe dovuto prendere il via il primo webinar formativo nell’ambito del progetto ‘La Potenza dei punti premiati’, progetto che consente agli imprenditori commerciali della città di esplorare, a titolo del tutto gratuito, la strada delle vendite online, in affiancamento a quelle che ordinariamente sono effettuate nei loro punti vendita, e ai consumatori di poter acquistare, in tutta sicurezza e comodità, i prodotti che desiderano, sia da casa sia nei negozi cittadini, ottenendo premi attraverso sconti e altri benefit che insieme con l’Amministrazione comunale si stanno definendo.

Il webinar, al quale avrebbero dovuto partecipare gli imprenditori commerciali della città e che aveva registrato il numero massimo di iscritti consentiti dalla piattaforma informatica utilizzata (100 contatti), è stato annullato, poco dopo l’inizio, per l’intrusione di diversi hacker.

Ciò ha costretto la Confesercenti a cancellare l’incontro per deciderne la sua riprogrammazione a breve.

Il Comune di Potenza ha preso atto dello spiacevole episodio che, come sostengono in una dichiarazione congiunta Confesercenti e assessorato:

“Rappresenta anche un segnale della rilevanza, non solo mediatica, dell’iniziativa ‘La Potenza dei punti premiati’ e dell’annunciato webinar.

Sono stati registrati migliaia di contatti sui gruppi social che annunciavano l’iniziativa, evidentemente di grande interesse non solo per gli esercenti che ne intendevano approfondire il meccanismo organizzativo e di funzionamento, ma anche per i cittadini.

A maggior ragione spiace quanto accaduto, ancor di più se dovesse essere stato determinato da qualcuno contrario al protagonismo della società civile organizzata e, in particolare, contrario alla collaborazione di questa con le Istituzioni, finalizzata a individuare le possibili strade per l’innovazione e, finalmente, la ripresa delle attività di impres”.

La Confesercenti, constatata la significativa attenzione che sta accompagnando il progetto ‘La Potenza dei punti premiati’, comunica che le iniziative programmate saranno tutte realizzate, a cominciare dal prossimo webinar, con una partecipazione che sarà garantita in assoluta sicurezza, ai soli soggetti direttamente interessati.a

