Potenza: il consigliere comunale Beneventi si dimette da presidente della IV Commissione. Ecco le sue parole

Il consigliere comunale di Potenza, Michele Beneventi (Idea), ha presentato le dimissioni da presidente della IV Commissione consiliare permanente Sport, Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Politiche giovanili, Pace, Immigrazione, Sanità, Partecipazione, Politiche abitative, Tutela Consumatori e Pari Opportunità.

Il consigliere Beneventi sottolinea:

“Dalle politiche sociali a quelle abitative, sono diverse le questioni che in città restano aperte, che ancora aspettano risposte e che sono alla base delle mie dimissioni.

Per quanto riguarda, ad esempio, i diritti dei diversamente abili si attende che venga concretizzato tutto quanto promesso durante la campagna elettorale e che venga risolta, ad esempio, la questione relativa al Dopo di Noi (in particolare, la casa domotica non è stata ancora aperta).

La programmazione per lo sport, seppure accennata, non sembra essere all’altezza del riconoscimento dato a Potenza come ‘Città europea dello sport’ mentre le associazioni attendono da anni un bando per l’assegnazione delle sedi che ancora non si vede. A Bucaletto, poi, è tutto fermo e nelle zone liberate per fare spazio alle nuove palazzine non si vedono cantieri a lavoro”.

Le dimissioni non sono semplicemente un atto di accusa ma il tentativo estremo, e non più rinviabile, di richiamare la giunta comunale e il Sindaco a un maggiore impegno e a una maggiore operatività per trovare soluzioni concrete ai diversi problemi del capoluogo di regione.

Il mio personale malcontento deriva dal fatto di aver portato avanti, per più di tre anni, il lavoro e le audizioni senza, però, aver avuto l’opportunità di raggiungere gli obiettivi sperati dall’intera IV Commissione.

È necessario si rispettino gli impegni che il Consiglio comunale e i suoi rappresentanti deliberano nelle Commissioni consiliari.

In assenza di ciò diventa inutile e persino dispendioso per la Commissione riunirsi”.

Nell’annunciare le dimissioni da presidente della IV Commissione, il consigliere Beneventi spiega di voler continuare a rappresentare all’interno del Consiglio comunale di Potenza:

“tutti i cittadini e non solo quelli che mi hanno dato fiducia.

Resterò in Consiglio comunale perché convinto di poter dare ancora il mio contributo dando voce e spazio ai cittadini che chiedono di essere ascoltati ed a cui bisogna dare risposte celeri”.

