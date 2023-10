Potenza: il Consigliere Desina entra nel Gruppo Provinciale Fratelli d’Italia. I dettagli

“L’ingresso nel Gruppo Provinciale Fratelli d’Italia di Alessandro Desina, Consigliere Comunale della Città di Melfi, arricchisce la qualità politica e amministrativa della classe dirigente del partito, soprattutto in vista dei prossimi congressi, affinché altre persone possano condividere il metodo delle idee e dell’azione come unico mezzo per rendere significativo l’impegno in politica.

Le Province vivono da anni la scellerata scelta del Governo PD e dell’allora Ministro Delrio che diedero vita alla così detta legge “svuota province”, generando il caos in tutta la nazione.

Il Governo Meloni è pronto a restituire l’identità alle Province attraverso l’elezione diretta del Presidente, del Consiglio e restituendo le funzioni necessarie per renderle nuovamente protagoniste di una rinnovata centralità, riscoprendo il loro ruolo naturale di cerniera tra Comuni e Regioni”.

Così scrive Giovanni Setaro, Capogruppo Fratelli d’Italia della Provincia di Potenza.

