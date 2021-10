Potenza: in provincia brutta disavventura per un’escursionista! Intervenuto Il Soccorso Alpino

Escursionista avvolta dalla nebbia perde l’orientamento nei pressi del Belvedere Malvento – Parco Nazionale del Pollino.

Nel primo pomeriggio una trentacinquenne pugliese, in escursione al Belvedere del Malvento, dopo aver lasciato zaino ed effetti personali, è salita in direzione Timpone della Capanna per effettuare degli scatti fotografici al panorama.

A un certo punto, con il calare della nebbia, ha perso l’orientamento non riuscendo più a scendere al punto di partenza.

Nel frattempo due escursionisti di passaggio hanno rinvenuto gli oggetti personali della ragazza e, insospettiti, hanno prontamente contattato la centrale operativa del 112 che ha allertato subito il Soccorso Alpino Speleologico Basilicata.

La ragazza è stata ritrovata dai volontari mentre vagava nella nebbia in buone condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti, oltre due squadre del Soccorso Alpino Speleologico Basilicata, una squadra del Soccorso Alpino Speleologico Calabria, una squadra del SAGF e i Carabinieri Forestali del Parco.

