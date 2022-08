Potenza: in provincia cresce l’attesa per lo spettacolo straordinario del funambolo Andrea Loreni! Ecco i dettagli

In occasione della rassegna “Il cammino come arte”, all’interno del progetto arte@parte, Sabato 3 settembre, a San Severino Lucano, in provincia di Potenza, ci sarà il funambolo Andrea Loreni, unico in Italia a camminare su cavi a grandi altezze.

Ecco quanto fa sapere l’artista:

“Camminerò su un cavo illuminato a led per 60 metri a 20 metri di altezza, partendo dalla Chiesa di San Vincenzo, nel centro del paese.

Il progetto del Comune di San Severino Lucano è sostenuto dalla Regione Basilicata, con la direzione artistica di ArtePollino.

Pro Loco del Pollino.

Ci vediamo alle 19.30.

Ingresso libero“.

Afferma il Sindaco di San Severino Lucano, Franco Fiore:

“Per noi è un onore e un piacere ospitare un evento di tale portata.

Abbiamo accolto subito la proposta di ospitare lo spettacolo del funambolo Andrea Loreni, sia per la performance in sé sia per l’unicità artistica di Loreni che camminerà sotto il nostro cielo così come ha fatto in Svizzera, Serbia e in tantissime altre città italiane e straniere.

Lo attendiamo con enorme piacere”.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

