Problemi in Via Rifreddo a Potenza.

Ecco quanto denuncia un nostro lettore:

“Gli interventi di sfalcio dell’erba avvenuti in questa zona si sono tradotti in lavori fatti in via sommaria, solo da un lato (lato a salire).

Non solo: lo sfalcio è rimasto a terra a ostruire le già sporche cunette“.

Ecco le foto.

