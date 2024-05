Asp Potenza: ripartiti gli incarichi per cinque Dirigenti. Ecco i dettagli

Si è concluso l’ultimo step della procedura di assegnazione degli incarichi dirigenziali all’interno dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

Con la delibera n.442 firmata dal Direttore Generale della Asp sono stati ripartiti gli incarichi per cinque Dirigenti che ne erano rimasti sprovvisti e che rappresentavano l’ultimo gruppo di una procedura iniziata a settembre dello scorso anno.

A marzo era stato indetto l’Avviso Interno per la dirigenza negli ambiti della:

Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e URP (affidato a Rocco Donato Pessolani);

Gestione trattamenti economici, contributivi e previdenziali (affidato a Gianna Alberta Morese);

Budget, monitoraggio e reporting (affidato a Maria Cotugno);

Responsabile gestione contratti e contenzioso (affidato a Pasquale Libutti);

responsabile gestione procedure di approvvigionamento beni e servizi (affidato a Daniela Giordano).

Gli incarichi dirigenziali entreranno in vigore dal 1°giugno e per una durata quinquennale.

Sono in dirittura d’arrivo anche le stabilizzazioni nell’area sanitaria che interesseranno nove veterinari ed altre figure dirigenziali sanitarie.

Firmati anche sette contratti per Operatore Socio Sanitario a tempo determinato che saranno aumentati a nove in attesa di assunzione a tempo indeterminato da Concorso Unico Regionale che è nelle more dell’Azienda Ospedaliera Regionale.

Gli incarichi dirigenziali e le stabilizzazioni non comportano alcun costo aggiuntivo non essendo costi incrementali ma restando nei tetti di spesa del personale, e a garanzia del turn-over.

Quanto agli Oss, essi sostituiscono le professionalità cessate nei mesi scorsi e non più prorogabili per raggiungimento dei limiti dei tre anni per il trattenimento in servizio.

Conclusi anche i colloqui per l’individuazione del personale infermieristico da destinare alle quattro Centrali Operative Territoriali per i quali era stato emanato un avviso interno rivolto al personale con prescrizioni e limitazioni.

A loro, dodici nel complesso, il compito di avviare le quattro Cot entro il 30 giugno prossimo, così come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Grande soddisfazione per il conferimento degli incarichi dirigenziali da parte del Direttore Amministrativo Pierluigi Gigliucci per cui:

“è importante che si sia riusciti a dare un assetto definitivo all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza rispettando gli impegni presi ad inizio mandato.

Ancor più importante è che tale impegno si sia mantenuto stando nei conti e senza investire un euro in più permettendo di non incidere sul bilancio aziendale ma garantendo, comunque, ottime professionalità e rigenerazione del personale.

Questo, non solo per quel che riguarda i dirigenti, ma anche l’area sanitaria su cui si fonda un’azienda territoriale che guarda ai bisogni del cittadino utente”.

Per il Direttore Generale Asp Antonello Maraldo:

“si conclude un percorso che si pone a garanzia di un obbligo contrattualmente dovuto ma disatteso da anni e che riequilibra tutto l’assetto aziendale che diventa stabile e che garantirà negli anni il raggiungimento di fondamentali obiettivi.

L’apparato amministrativo è oggi in linea con i dettami nazionali e per cui anche l’ambito amministrativo si dota oggi di tutti gli strumenti per garantire un percorso sanitario supportato da quella tecnico-amministrativa”.

Per Maraldo:

“sono stati mantenuti tutti gli impegni presi e nell’arco di sei mesi si è concluso un percorso importante a cui seguirà l’atto aziendale che riorganizzerà tutto il sistema sanitario di competenza Asp con la collaborazione e le indicazioni provenienti direttamente dal territorio e da chi opera sul territorio”.

Quanto ai risultati raggiunti dal Direttore Amministrativo, Maraldo evidenzia come:

“Gigliucci ha confermato di essere stato un’ottima scelta per la guida della Direzione Amministrativa, individuato per la sua competenza e capacità di azione”.