Potenza, Parata dei Turchi: come sarà il meteo? Ecco le ultime previsioni

Una nuova giornata è cominciata ma chi sperava che questo mercoledì avrebbe portato con sé anche solo dei timidi raggi di sole, purtroppo dovrà attendere ancora.

A Potenza si usa dire “Se non passa San Gerardo…” ed effettivamente il detto non sembra sbagliare.

Generalmente il tempo si sistema sempre dopo la storica Parata dei Turchi.

Proprio in vista di questa speciale giornata, che tempo ci attende?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi avremo cieli molto nuvolosi e coperti con deboli piogge per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C.

Per la giornata di domani, giovedì 30 maggio, sembra ci attendano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare sarà di 22°C, la minima di 13°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.