Potenza: un giro in bicicletta per riscoprire il patrimonio urbano! Ecco l’iniziativa e come partecipare

La macchina organizzativa del Bike City Tour si è messa in moto per raccogliere un nuovo successo con la quarta edizione di questa straordinaria iniziativa, promossa dall’associazione universitaria ESN Sui-Generis Basilicata, si inserisce nel contesto del festival culturale “Musica Senza Etichetta”, patrocinato dall’Università degli Studi della Basilicata.

Il giro in bicicletta è sostenuto con entusiasmo dal sodalizio ciclistico Nucleo Gioventù Potenza e dal comitato regionale FCI Basilicata che hanno dato pieno appoggio all’organizzazione.

L’evento, fissato per Domenica 2 Giugno, mira a unire la comunità cittadina e riscoprire il patrimonio urbano.

La partenza è prevista dal Parco Baden Powell con ritrovo alle 9:00.

Il percorso di circa 10 chilometri, studiato per garantire la massima sicurezza grazie alla collaborazione della Polizia Municipale, interessa le seguenti strade:

viale Firenze, via Di Giura, via Don Minozzi, via Lazio, via Ciccotti, via Cavour, via Appia, viale del Basento, via dell’Elettronica, Via della Fisica, via della Chimica, viale del Basento, viadotto sul Basento, viale dell’Unicef, via Roma, via Trieste, viale Firenze, via San Domenico Savio e arrivo al parco Baden Powell.

Garantita la miglior ospitalità ed accoglienza ai partecipanti durante questo tour cicloturistico che annovera una sosta “Cultural stop” presso il Polo Bibliotecario di Potenza.

Seconda sosta al ponte romano in via San Vito (in collaborazione con la Unibas) e poi la terza ed ultima sosta della carovana a viale dell’Unicef (in collaborazione con il comitato regionale lucano dell’Unicef).

ESN Sui-Generis Basilicata, con la sua lunga tradizione di iniziative sociali e sportive, è pronta ad accogliere i partecipanti per una giornata all’insegna del divertimento e della convivialità.

Per iscriversi, è sufficiente andare sul seguente link https://forms.gle/sNZgiawUEy3pGWDM6

Vincenzo Sileo, delegato regionale FCI Basilicata:

“Questa unione tra cultura, socialità, storia e sport gratifica ancora di più l’impegno organizzativo dall’associazione universitaria ESN Sui-Generis Basilicata, nell’ottica di un discorso legato all’incentivazione delle manifestazioni cicloturistiche non solo qui a Potenza ma in tutta la nostra regione.

È importante dare il giusto rilievo a questa passeggiata ecologica a tema che coincide con la giornata nazionale dello sport promossa dal CONI.

Proprio nel punto di partenza presso il Parco Baden Powell le altre federazioni sportive faranno delle dimostrazioni per permettere a ragazzi, giovani e adulti di conoscere e provare sul campo le diverse attività.

E in questo contesto il ciclismo e la bicicletta non mancheranno di sicuro e costituiscono un valore aggiunto alla giornata del 2 giugno che è anche la Festa della Repubblica”.

