La potentina Francesca Palumbo convocata per i Campionati del Mondo Assoluti in Svizzera! In bocca al lupo

A circa ventiquattro ore di distanza dalle convocazioni per i Giochi Olimpici di Parigi, la Federazione Italiana Scherma ha diramato l’elenco dei partecipanti ai Campionati Europei Assoluti in programma a Basilea, in Svizzera, da martedì 18 a domenica 23 giugno: una lista che ricalca, come era logico che fosse, i nominativi degli atleti convocati per la rassegna a Cinque Cerchi.

L’unica novità è l’inserimento di Martina Batini, detentrice del titolo continentale, nella prova di fioretto femminile dove pertanto l’Italia potrà schierare quattro atlete anziché tre.

Confermata la fiorettista potentina dell’Aeronautica Militare Francesca Palumbo nella prova a squadre che si terrà domenica 23 e che la vedrà in pedana assieme alle compagne Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Alice Volpi.

Nel 2023, con le prove individuali disputate a Plovdiv e quelle a squadre a Cracovia nell’ambito degli European Games, l’Italia ha stabilito il nuovo record di medaglie vinte nella competizione continentale, ben 16.

Quello di Basilea sarà di fatto l’ultimo importantissimo test prima dell’appuntamento che attende la scherma azzurra dal 27 luglio al 4 agosto coi Giochi Olimpici di Parigi.