A Potenza imperdibile spettacolo di danza del Liceo Coreutico “W. Gropius”. I dettagli dell’evento

Andrà in scena il 3 Giugno alle ore 20:00 presso il Cineteatro “Don Bosco” di Potenza, “Memos”, lo spettacolo di danza del Liceo Coreutico “W. Gropius” di Potenza diretto dal Prof. Prospero Armentano.

MEMOS trae liberamente spunto e ispirazione dai principi delle “Lezioni Americane: six memos for the next millennium” di Italo Calvino, autore che a 100 anni dalla nascita, è ancora una preziosa fonte di ispirazione, proprio per la sua capacità di avere una “visione plurima e sfaccettata del mondo”, secondo la definizione che lui stesso usò nella sua opera.

L’idea dello spettacolo, che il rinomato liceo potentino porterà in scena, è quella di dar vita alla Leggerezza, alla Rapidità, all’Esattezza, alla Visibilità, alla Fantasia, alla Molteplicità, al Progresso e alla Coerenza attraverso una ricerca visiva, musicale e coreografica fresca e originale, con lo scopo di costruire uno spettacolo completo e unico, un’esperienza culturale ed emotiva che abbracci tutte le anime del nostro Liceo.

La regia reca la firma della Prof.ssa Ludovica Lo Giudice.

“Il progetto nasce da un’idea per i nodi tematici per l’esame di stato, proposta della professoressa Marisa Allamprese, durante una riunione di dipartimento umanistico alla quale fui invitata a partecipare come referente per l’orientamento.

Ho colto, quindi, il suggerimento e l’ho condiviso con le colleghe del coreutico per costruire lo spettacolo di fine anno”.

Continua:

“Abbiamo voluto raccontare le arti del nostro Liceo attraverso la “lente” delle sei categorie scelte da Italo Calvino per le sue “Lezioni Americane”.

A Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità, Molteplicità e Coerenza, abbiamo aggiunto altre due categorie estrapolate dall’opera calviniana: Fantasia e Progresso.

Dunque sono otto i concetti che possono perfettamente applicarsi all’ascolto e all’interpretazione della musica, all’espressione del corpo e del gesto coreutico e alla visione di luci, ombre e forme che aprono altrettanti “sguardi”, diversi e complementari, verso la creatività, la riflessione e l’emozione, funzionali a stimolare in noi una coscienza condivisa della nostra storia e della cultura, concorrendo a plasmare meglio una comprensione della nostra identità e modernità”.

Le coreografie sono a cura delle docenti del dipartimento coreutico: Prof.ssa Antonietta Buccolieri, Prof.ssa Luana D’anzi, Prof.ssa Lucia Pirozzi, Prof.ssa Luciana Accettulli e Prof.ssa Emanuella Filomeno.

Gli arrangiamenti e i montaggi audio sono stati curati dai docenti del Liceo Musicale, Prof.. Vincenzo Izzi e Prof. Antonio Rosa.

La scenografia, la realizzazione degli oggetti di scena e la progettazione grafica delle locandine sono state curate delle classi del Liceo Artistico con le docenti: Prof.ssa Gaetana Pecchia, Prof.ssa Linda Branchicella, Prof.ssa Antonella Distilo, Prof.ssa Carmelina Sileo, Prof.ssa Lidia Gioioso.

Ecco la locandina dell’evento.