Potenza: in questo Comune della provincia anziani sotto il sole, con temperature proibitive, per riscuotere la pensione! La richiesta urgente

“A seguito delle diverse segnalazioni pervenute circa l’apertura a giorni alterni dell’ufficio postale di Muro Lucano, pur comprendendo le vostre esigenze di riorganizzazione del servizio, si ritiene inaccettabile che, per il mese di agosto, per questo Comune sia stata scelta un’apertura a giorni alterni dell’ufficio postale.

Il servizio offerto dai presidi di Poste Italiane assume un ruolo di grandissima importanza in quanto gli uffici postali sono un punto di riferimento essenziale non solo per la corrispondenza, ma anche per il disbrigo di molte pratiche.

L’apertura ridotta a giorni alterni causerebbe una notevole riduzione degli standard qualitativi dei servizi postali e un incremento esponenziale dei tempi di attesa agli sportelli; in particolare, durante le tre giornate di apertura settimanale dell’ufficio postale di Muro Lucano si formerebbero lunghe code e pericolosi assembramenti di difficile gestione per quanto riguarda il mantenimento del distanziamento interpersonale e dell’ordine pubblico all’esterno del medesimo ufficio.

La nostra comunità è costituita anche da molti anziani per i quali, visto oltre tutto il periodo che stiamo vivendo, non è certamente semplice o recarsi allo sportello della propria località nei giorni di apertura oppure dover andare, forzatamente usufruendo di un’autovettura, per emergenze nell’altro aperto, raddoppiando però così i tempi di attesa per l’espletamento delle proprie necessità, senza contare, stante le elevate temperature del periodo, i disagi per gli utenti, soprattutto per anziani e invalidi che solo dopo estenuanti attese possono riscuotere le pensioni, pagare le bollette o eseguire altre operazioni finanziarie nell’ufficio P. T..

Mi auguro quindi che possiate rivedere le vostre determinazioni ponendo rimedio con tempestività e buon senso ai disagi troppo spesso patiti dai miei concittadini rivedendo l’apertura al pubblico con orario dal Lunedì al Sabato per entrambi gli sportelli presenti sul territorio.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti”.

