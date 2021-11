Potenza: in vista della stagione invernale, incontro per garantire la sicurezza della circolazione. I dettagli

Nella mattinata odierna, si è svolta, in Prefettura, la riunione del Comitato Operativo per la Viabilità programmata per mettere a punto, in vista del prossimo periodo invernale, le pianificazioni d’emergenza finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione sul tratto lucano dell’Autostrada A2 del Mediterraneo e sulla principale viabilità statale di competenza ANAS spa.

All’incontro hanno preso parte il Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri, il Dirigente della Sezione della Polizia Stradale, il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, i Dirigenti dei COA di Sala Consilina e Lamezia Terme, il Capo di Gabinetto della Questura, il rappresentante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il referente dell’Ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata, dell’Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza, dell’ANAS – Area Gestione Rete Autostrada A2 e Struttura Territoriale Basilicata, nonché del “118”.

Nel corso dell’incontro, si è anzitutto proceduto ad una ricognizione preventiva di mezzi e scorte di sale nella disponibilità degli Enti gestori delle strade e sono stati esaminati i modelli di intervento in caso di criticità connesse a precipitazioni nevose, attivati dall’Ente gestore in stretto raccordo con la Polizia Stradale e con le Forze di Polizia territoriali.

L’aggiornamento dei moduli operativi ha tenuto conto, in particolare, delle ultime, intervenute modifiche alla viabilità ordinaria del potentino.

E’ stata, inoltre, sottolineata la necessità della massima collaborazione da parte dei Sindaci dei territori interessati dal tratto autostradale, per assicurare il supporto delle Polizie Locali alle Forze dell’Ordine impegnate nelle attività codificate dal “piano neve”, in particolare nelle azioni di filtraggio e di utilizzo della viabilità alternativa.

Attenti controlli sono stati, infine, programmati sulla viabilità complessiva, anche ai fini dell’osservanza della normativa in materia di dotazione dei prescritti dispositivi invernali montati sui veicoli in transito.

Ha dichiarato il Prefetto di Potenza Michele Campanaro:

“Il modello operativo oggi definito dal C.O.V. sarà costantemente monitorato dagli Uffici della Prefettura anche per gli eventuali ulteriori apporti migliorativi, con il concorso di tutte le componenti del sistema di protezione civile”.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)