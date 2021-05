Potenza, iniziati i lavori su questo ponte della provincia: ecco le foto

Sono iniziati i lavori sulla ex SS7 e precisamente sul ponte di collegamento “Ruoti-San Cataldo”.

A dare la notizia il Comune di Roti:

“I suddetti lavori di adeguamento e messa in sicurezza del ponte, fanno parte del contributo ottenuto dal Comune di Ruoti (PZ), con molta soddisfazione, relativamente ai progetti di sviluppo locali per la realizzazione degli interventi per la viabilità nelle Aree Interne.

Tali progetti intendono garantire una percorribilità stradale idonea e migliorativa tale da agevolare l’accessibilità e il transito dei vari mezzi di trasporto nonché la riduzione dei tempi di percorrenza.

Tali lavori messi in essere e che riguardano il territorio comunale di Ruoti fanno parte di un progetto dell’adeguamento funzionale della strada di collegamento Ruoti – Potenza SP ex SS7 di 1 milione e 300 mila euro totali e ripartiti in più tranches.

Con la realizzazione degli interventi di viabilità nelle Aree Interne, l’Amministrazione Comunale intende garantire una percorribilità stradale idonea e migliorativa tale da agevolare l’accessibilità e il transito dei vari mezzi di trasporto nonché la riduzione dei tempi di percorrenza, importante per i servizi pubblici essenziali e le attività commerciali”.

Il Sindaco Anna Maria Scalise dichiara:

“L’Amministrazione Comunale cerca di intercettare, non senza difficoltà, i fondi che si rendono di volta in volta disponibili; ma abbiamo la possibilità finalmente di intervenire e attuare progetti che interessano, sotto vari aspetti, tutto il territorio comunale e affrontando disagi causati da annose problematiche mai affrontate in modo risolutivo”.

Ecco le foto.

