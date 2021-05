Emergenza Covid Basilicata: 78 nuovi Positivi Lucani! Ecco tutti i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 11.05.2021.

Report dati processati in data 10 Maggio 2021:

Tamponi molecolari di giornata n. 1.484

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 82

Tamponi molecolari negativi n. 1.402

RICOVERATI N. 136

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 267

DECESSI TOTALI N. 3

Atella

Matera

Policoro*

POSITIVI TOTALI N. 82

78 positivi residenti:

3 Acerenza

1 Atella

2 Avigliano

1 Baragiano

1 Bella

2 Ferrandina

12 Lagonegro

2 Lavello

1 Matera

10 Melfi

1 Miglionico

2 Muro Lucano

2 Nova Siri

1 Picerno

1 Pignola

1 Pisticci

3 Policoro

7 Potenza

2 Rionero in Vulture

15 Rivello (n. 2 domiciliati a Nemoli)

1 Rotondella

2 Ruvo del Monte

1 Sant’Angelo Le Fratte

1 Satriano di Lucania

2 Stigliano

1 Tolve

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 2

2 Calabria (domiciliati a Potenza)

2 Campania

GUARITI TOTALI N. 267

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 262

2 Anzi (domiciliati a Potenza)

7 Atella

1 Avigliano

1 Baragiano (domiciliato a Potenza)

1 Ferrandina

1 Francavilla in Sinni

1 Latronico

1 Laurenzana

2 Maratea

1 Marsico Nuovo (domiciliato a Paterno)

1 Marsicovetere

12 Matera

1 Melfi

1 Miglionico

4 Montalbano Jonico

1 Nova Siri

4 Paterno

1 Pietragalla (domiciliato a Potenza)

14 Policoro

7 Pomarico

189 Potenza

5 Rionero in Vulture (n. 1 domiciliato a Salandra)

1 Rotondella

2 Senise

1 Teana

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 5 1 Emilia Romagna (domiciliato a Matera)

2 Lazio (n. 1 domiciliato a Matera; n. 1 domiciliato a Potenza)

2 Puglia (domiciliati a Potenza) CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.529

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.393

DECEDUTI RESIDENTI N. 534

GUARITI RESIDENTI N. 18.442a

a

