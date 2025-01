Potenza, istituto comprensivo Torraca Bonaventura: “dopo aver tagliato gli arbusti, ancora problemi di sicurezza della recinzione”. La denuncia

Procedere al più presto con la messa in sicurezza della recinzione dell’istituto comprensivo Torraca Bonaventura, in viale Marconi 104.

È quanto chiede il consigliere comunale di opposizione Massimiliano Di Noia (Noi Moderati), con una interrogazione in consiglio comunale.

Spiega Di Noia:

“L’interrogazione fa seguito al taglio di alcuni arbusti effettuato dall’amministrazione comunale su segnalazione di alcuni cittadini.

Gli arbusti, troppo vicini alla recinzione, causavano instabilità alla recinzione e danni al cordolo sottostante.

L’avvenuto taglio degli arbusti non è servito a risolvere completamente il problema, perché l’amministrazione non ha provveduto alla messa in sicurezza del cordolo, che presenta evidenti segni di cedimento”.

Una criticità che, denuncia Di Noia “provoca la conseguente instabilità della recinzione sovrastante e rappresenta un oggettivo pericolo per la viabilità pedonale, vista anche la presenza di una fermata del bus nelle immediate vicinanze”.

Di qui l’interrogazione presentata dal consigliere Di Noia al sindaco e agli assessori competenti per sapere “se gli uffici comunali sono a conoscenza del pericolo sul tratto di strada in questione, se intendono procedere alla messa in sicurezza della recinzione e del cordolo e quali siano i tempi di esecuzione”.