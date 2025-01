Area Marina Protetta di Maratea “sarebbe uno strumento per evitare che San Sago e nuove San Sago possano ‘sporcare’ la nostra terra e il nostro mare”. I dettagli

“Anche in questo nuovo anno riaffermiamo la nostra vicinanza al Comitato Fiume Noce e ribadiamo il nostro fermo “no” alla riapertura dell’impianto di trattamento rifiuti, pericolosi e non, di San Sago di Tortora.

Per questo aderiamo alla raccolta firme da inviare al Presidente della Repubblica, in programma da oggi giovedì 2 gennaio 2025 fino a domenica 12 gennaio 2025 per raggiungere il nostro obiettivo comune.

Invitiamo a firmare per un obiettivo che oggi come ieri resta sempre lo stesso: ovvero, impedire che l’apertura di siffatto impianto in quel sito metta a repentaglio il futuro ambientale, economico e sociale delle nostre comunità.

Come Europa Verde-Alleanza Verdi-Sinistra da anni ci battiamo affinché sia realizzato uno strumento per evitare che San Sago e nuove San Sago possano “sporcare” la nostra terra e il nostro mare.

Uno strumento per costruire un altro modello di sviluppo, rispettoso dei luoghi, delle persone e dell’ambiente.

Questo strumento si chiama istituzione dell’Area Marina Protetta di Maratea.

Europa Verde-AVS si batterà, come sempre, per animare il protagonismo del territorio, individuando (come nel caso dell’AMP) le soluzione idonee che ci consentano non soltanto di resistere ai tentativi di aggredire le comunità ma di scrivere una pagina nuova del nostro futuro”.

Così scrive il Portavoce area Sud lucana EV-AVS, Giuseppe Petrocelli.