Potenza: la Dottoressa Aiello della provincia impegnata nel processo di produzione del Nuovo vaccino contro il Coronavirus! I dettagli

Il Sindaco Rocco Bruno e l’Amministrazione del Comune di Rotonda (PZ) rivolgono le più sentite ed affettuose congratulazioni alla Dott.ssa rotondese Romina Aiello, Senior Manager Product Quality Integrator della Janssen/Johnson & Johnson (sede di Latina), Casa Farmaceutica impegnata nella produzione del vaccino monodose contro il Covid-19, i cui primi lotti saranno distribuiti sul nostro territorio nazionale a partire dalla metà di Aprile.

Il Sindaco Rocco Bruno e l’Amministrazione scrivono di lei:

“Laureata in Chimica col massimo dei voti presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma, la dott.ssa Aiello ha iniziato subito dopo il titolo accademico a lavorare nel settore chimico-farmaceutico svolgendo diversi ruoli nel’ambito del controllo qualità, della ricerca e sviluppo e dell’assicurazione di qualità.

La sua responsabilità è quella di seguire tutti gli aspetti legati alla qualità per l’introduzione di nuovi farmaci sia nei diversi stabilimenti Janssen nel mondo sia negli stabilimenti terzisti, dalle prime fasi di sviluppo fino al lancio sul mercato e alla commercializzazione.

Il suo ruolo, dunque, la porta ad occuparsi di tutta la catena di sviluppo e produzione di un farmaco: dal principio attivo, agli eccipienti e alle varie materie prime, ai materiali di packaging, agli studi clinici e alla sperimentazione, fino alla creazione delle specifiche di rilascio da sottoporre all’attenzione delle autorità regolatorie internazionali (EMA, FDA, China NMPA, etc.).

Romina Aiello ha iniziato la sua carriera in Pfizer, per poi passare in Catalent.

Dal 2011 lavora per Janssen/Johnson & Johnson dove il suo ruolo attuale è volto a favorire miglioramenti nella catena di produzione e distribuzione del vaccino anti Covid-19.

Nello specifico, il contributo della Dott.ssa Aiello è incentrato nel portare a termine il transfer tecnologico per fare in modo che il vaccino (il cui principio attivo di origine biologica, è prodotto nello stabilimento Janssen di Leiden in Olanda) e il suo infialamento possano essere eseguiti in Italia nello stabilimento Catalent di Anagni, cui spetta anche il compito del rilascio e della spedizione del prodotto sul mercato.

I primi lotti completamente europei e in parte italiani saranno distribuiti a partire dalla fine di Aprile”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)