Potenza: la storia d’Italia raggiunge i giovani attraverso la presentazione del CalendEsercito 2025. Ecco le foto

Si è svolta ieri sera, presso il Teatro “Francesco Stabile” di Potenza, la presentazione del “CalendEsercito 2025”, intitolato “L’Italia Liberata”, alla presenza del Comandante Territoriale dell’Esercito in Basilicata, delle massime autorità militari, civili e religiose locali e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Il CalendEsercito 2025 chiude una trilogia storica che, a partire dall’edizione 2023, ha voluto raccontare cosa accadde dai giorni che seguirono l’armistizio dell’8 Settembre 1943 fino alla Liberazione del Paese il 25 Aprile 1945.

L’opera editoriale ripercorre i principali fatti d’arme a cui prese parte il ricostituito Esercito, dal Corpo Italiano di Liberazione ai Gruppi di Combattimento, illustrando le imprese e il coraggio dei Corpi e delle unità ausiliarie che parteciparono alla Resistenza nonché il fondamentale contributo offerto dalla Forza Armata alla ricostruzione post bellica dell’Italia.

L’evento, moderato dalla giornalista Annamaria Sodano, è stato presentato dal Comandante Territoriale dell’Esercito in Basilicata, Colonnello Gennaro Scotto di Santolo, con la collaborazione storica del Professor Giampaolo D’Andrea, Professore ordinario di Storia contemporanea e già Sottosegretario di Stato ai Beni Culturali e con gli interventi di due studenti del Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza: Giorgia Cosa che ha illustrato il ruolo delle donne nella lotta di liberazione e Mario Cudemo, nipote di un Internato Militare, che ha parlato del rientro dei Prigionieri e degli Internati Militari.

Il Colonnello Gennaro Scotto di Santolo, nel corso del suo intervento, ha ricordato l’importanza del ruolo dell’Esercito e dello Stato Maggiore Generale nella liberazione del Paese, attraverso il Servizio Informazioni Militari, sottolineando l’approccio divulgativo del calendario, progettato per raggiungere un ampio pubblico, in particolare i giovani e per facilitare l’accesso a concetti fondamentali legati alla nostra storia.

Anche per quest’anno una quota del ricavato delle vendite del CalendEsercito sarà devoluta all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) che assiste circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa, erogando sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.

L’evento è stato arricchito dalle performances artistiche, coreutiche e musicali del Liceo “Walter Gropius” di Potenza, nonché dalla collaborazione e professionalità di alunni e docenti dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “Umberto di Pasca” di Potenza.

Ecco le foto.