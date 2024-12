Potenza: in provincia camminata alla scoperta del paese dei “palazzi bianchi”. L’iniziativa gratuita

Fervono i preparativi a Calvera (Pz) per la quarta ed ultima tappa lucana del progetto nazionale AgroArcheoTrekking ideato dalla Rete Associativa terzo settore Pro Loco Epli – Ente Pro Loco Italiane con il sostegno del Ministero del Turismo.

Ad organizzare la camminata alla scoperta del Parco Nazionale del Pollino è la Pro Loco Calvera presieduta da Vito Giammetta in collaborazione con il Comune di Calvera e la Cooperativa Auxilium, e si svolgerà domenica 29 dicembre 2024 con inizio alle ore 10:00.

I partecipanti si ritroveranno in Piazza Risorgimento per incamminarsi per le vie del centro storico del paese dei “palazzi bianchi” giungendo nelle aree comunali del Parco Nazionale del Pollino con tappa alla “Big Bench” numero 262 e seconda panchina gigante installata in Basilicata.

Alla camminata parteciperà una delegazione degli ospiti della “Casa Alloggio Vallina” di Teana della cooperativa Auxilium insieme ai volontari della Pro Loco Calvera e agli appassionati di trekking.

Per il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa “dopo le escursioni a Barile sul Rifugio forestale nel Parco regionale naturale del Vulture, a Pisticci nella riserva naturale regionale dei Calanchi di Montalbano Jonico, a San Chirico Raparo nel Parco Nazionale Appennino Lucano, la tappa a Calvera nel Parco nazionale del Pollino rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare l’enorme patrimonio storico, monumentale, enogastronomico ed ambientale della Lucania, grazie al progetto nazionale della nostra rete associativa Pro Loco Epli Aps con il Ministero del Turismo puntando all’inclusione sociale ed alla condivisione”.

Come da progetto al termine della camminata è prevista la degustazione di prodotti tipici del parco in collaborazione con le aziende agricole locali presso il Mercato Coperto “Josè Libertella” di Calvera.

Gli appuntamenti lucani di AgroArcheoTrekking sono patrocinati da Assoguide, Parco nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese e Parco naturale regionale del Vulture.

Ecco i dettagli dell’iniziativa.