Potenza: l’agenzia Fiditalia assume! Ecco le figure richieste

Oggi siamo i nuovo a tu per tu con il dott. Angelo Triani, agente in attività finanziaria per Fiditalia in Basilicata.

Dott. Triani buongiorno, ci si ritrova dopo qualche mese e si parla ancora di pandemia, guerra, aumento delle bollette e dei tassi. Voi, nonostante lo scenario circostante, avete mantenuto le promesse anticipate nel precedente articolo, ovvero il trasferimento dell’agenzia di Potenza al nuovo indirizzo.

Buongiorno a voi e grazie per la consueta ospitalità. Si, ora sono tre le agenzie aperte: a Matera , a Melfi e, appunto, a Potenza con la nuova sede in via Isca degli Antichi 48.

La nuova agenzia vi ha dato più visibilità? Piace ai clienti?

Si è piaciuta davvero moltissimo. Grazie alla sua posizione, la nuova sede è facilmente raggiungibile sia dai potentini che da chi viene da fuori città. Le uscite dall’autostrada sono Potenza centro e Potenza ovest.

.

Parliamo del vostro sito web: su www.triani.retefiditalia.it viene riportato, tra le News, che avete stretto una convenzione con l’Asm, Azienda Sanitaria locale di Matera, e con l’ospedale San Carlo di Potenza, che comprendono tutti i poli ospedalieri della regione.

Si, grazie a questa convenzione è possibile offrire ai dipendenti di queste strutture finanziamenti su misura, prestiti personali e cessione del quinto dello stipendio, a condizioni agevolate e con piani di rientro studiati ad hoc per le singole esigenze.

Cambiamo argomento come va la ricerca del personale? Di quali figure c’è più bisogno? Cosa ricercate?

Prestiamo particolare attenzione ai profili commerciali in possesso di diploma di laurea pertinente con la nostra attività. Valutiamo inoltre attentamente figure professionali con esperienza nel settore del credito al consumo, consulenti finanziari specializzati nella vendita di prestiti personali e cessioni del quinto. E’ sempre aperta anche la ricerca per la posizione di operatore telefonico.

Come ci si può candidare per un colloquio?

Sull’home page del nostro sito www.triani.retefiditalia.it è presente la sezione “Entra a far parte del nostro team”, dove i candidati possono trovare informazioni utili sui profili che ricerchiamo. E’ possibile inviare il curriculum via e-mail a diragenzia.triani@retefiditalia.it

Ci si può candidare anche senza avere requisiti specifici?

Certamente: le persone reclutate sono comunque coinvolte in sessioni di formazione per raggiungere gli skills necessari all’esercizio della professione di agente in attività finanziaria; un mestiere che oltre alla teoria, richiede anche molto pratica, per imparare a conoscere e capire i clienti con le loro esigenze e studiare quindi la soluzione migliore per loro.

.

La convenzione con l’Università degli Studi della Basilicata sta portando delle nuove candidature? Avete assunto stabilmente alcuni dei tirocinanti?

Assolutamente sì: uno dei nostri obiettivi è proprio quello di far crescere le risorse al nostro interno, per poi assumerle in modo tale che l’azienda possa contare su collaboratori qualificati e sempre aggiornati.

Avete in mente nuove aperture per il 2023?

Al momento no. Se però si dovesse presentare la necessità di aprire una nuova agenzia saremo pronti a cogliere la nuova sfida, offrendo opportunità di crescita ad un collaboratore interno pronto ad assumere il ruolo di responsabile di agenzia.

Salutiamo il dott. Triani, ringraziandolo come sempre per la sua disponibilità nel raccontarci le novità della sua azienda, augurando un fortissimo in bocca al lupo e siamo felici che, in realtà territoriali come la Basilicata, si trovino aziende come questa che svolgono la propria attività rivolgendosi al mercato con un approccio positivo.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)