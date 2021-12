Potenza: l’atleta Francesca sale sul podio nella prima prova Assoluti di fioretto femminile! Complimenti

Reduce dal podio in Coppa del Mondo a Saint Maur in Francia, la fiorettista lucana Francesca Palumbo conferma il terzo posto anche in occasione della prima prova nazionale di qualificazione agli Assoluti disputata ad Erba.

L’atleta potentina, in forza all’Aeronautica Militare, ha esordito nella fase ad eliminazione diretta rifilando un clamoroso “cappotto” alla malcapitata Giulia Malvezzi della Pro Patria Busto Arsizio poi ha regolato per 15-8 Benedetta Pantanetti del Club Scherma Ancona, per 15-9 Elena Tangherlini del Centro Sportivo Esercito e ancora per 15-8 Martina Favaretto delle Fiamme Oro.

Al termine di una combattuta semifinale si è però arresa col punteggio di 15-13 in favore di Martina Batini, poi vincitrice all’ultima stoccata della finale contro Camilla Mancini delle Fiamme Gialle.

Sul terzo gradino del podio assieme a Francesca Palumbo anche Olga Rachele Calissi del Club Scherma Roma.

PRIMA PROVA NAZIONALE ASSOLUTI DI FIORETTO FEMMINILE – Erba, 19 dicembre 2021

Finale

Batini (Carabinieri) b. Mancini (Fiamme Gialle) 15-14.

Semifinali

Batini (Carabinieri) b. Palumbo (Aeronautica) 15-13;

Mancini (Fiamme Gialle) b. Calissi (Club Scherma Roma) 15-12.

Quarti di finale

Palumbo (Aeronautica) b. Favaretto (Fiamme Oro) 15-8;

Batini (Carabinieri) b. Monaco (Fiamme Gialle) 15-14;

Mancini (Fiamme Gialle) b. Ricci (Esercito) 15-7;

Calissi (Club Scherma Roma) b. Volpi (Fiamme Oro) 15-12.

Ottavi di finale

Palumbo (Aeronautica) b. Tangherlini (Esercito) 15-9.

Sedicesimi di finale

Palumbo (Aeronautica) b. Pantanetti (Club Scherma Ancona) 15-8.

Trentaduesimi di finale

Palumbo (Aeronautica) b. Malvezzi (Pro Patria Busto Arsizio) 15-0.

Classifica (94):

1. Martina Batini (Carabinieri);

2. Camilla Mancini (Fiamme Gialle);

3. Francesca Palumbo (Aeronautica Militare) e Olga Rachele Calissi (Club Scherma Roma);

5. Martina Favaretto (Fiamme Oro);

6. Alice Volpi (Fiamme Oro);

7. Beatrice Monaco (Fiamme Gialle);

8. Marta Ricci (Esercito).

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)