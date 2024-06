Potenza: l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali ha aderito alla giornata nazionale contro il loro l’abbandono! I dettagli

Ieri a Viggiano, l’ E.N.P.A. Sezione di Potenza, ha aderito alla giornata nazionale contro l’abbandono di animali d’affezione.

Come fa sapere una nota:

“Questo triste fenomeno diventa una vera e propria piaga nei periodi estivi.

Nonostante molte strutture ricettive accolgano i nostri amici 4 zampe, molti, compiendo un reato, non si fanno scrupoli.

Succede così che un cucciolo dato come regalo nel periodo natalizio, diventa ingombrante, e viene scaricato alla prima occasione.

Oppure ci si trova cucciolate casalinghe nei cartoni, messi là come dei veri e propri “pacchi”.

Non ultimo i tanti cani da caccia rinvenuti nei boschi, come Pluto, in foto.

Lui è stato rinvenuto raggomitolato su se stesso, privo di forze, al limite della sopravvivenza.

È stato messo in sicurezza, sottoposto a visite e cure veterinarie, appena si rimetterà verrà fatto adottare”.