Potenza, purtroppo ritrovato senza vita il giovane scomparso in provincia

Purtroppo un triste ritrovamento in provincia di Potenza.

Come fa sapere rainews, è stato ritrovato nella serata di sabato il corpo di Tomas Petrica, trentenne del quale non si avevano più notizie da venerdì sera.

L’uomo si era allontanato da Muro Lucano e non aveva più fatto ritorno a casa.

Il giovane era in un bosco in località Miramonti.

Non sono note, per il momento, le cause del decesso.

Nelle ricerche erano impegnati Carabinieri e Vigili del Fuoco, anche con l’aiuto di droni.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica perdita.