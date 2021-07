Potenza, libri scolastici: “Ritardo inaccettabile. Un piccolo rimborso è ossigeno per molte famiglie”! La denuncia

I consiglieri di centrosinistra al Comune di Potenza Bianca Andretta, Angela Blasi, Roberto Falotico, Francesco Flore, Angela Fuggetta, Rocco Pergola, Pierluigi Smaldone e Vincenzo Telesca hanno diffuso una nota riguardo il rimborso dei testi scolastici:

“Nelle ultime ore, sono pervenute diverse segnalazioni, da parte degli operatori del settore e di numerose famiglie, rispetto al mancato trasferimento dei fondi relativi al rimborso dei libri scolastici per quanto riguarda le attività didattiche dell’anno appena concluso.

Un ritardo inaccettabile che denota, una volta di più, la scarsissima attenzione della giunta regionale riguardo al tema del diritto allo studio.

È opportuno che, tutti coloro i quali hanno diritto, ricevano prima possibile quanto dovuto.

Per quanto ci riguarda, non possiamo che esprimere la nostra solidarietà agli operatori e alle famiglie coinvolte: in un periodo così complicato come questo, nulla si può dare per scontato ed anche un piccolo rimborso può significare ‘ossigeno’ per molte famiglie.

La giunta regionale proceda immediatamente al trasferimento dei fondi.

In conclusione, auspichiamo vivamente che l’amministrazione comunale possa attivarsi per mettere in atto tutte le azioni di sua competenza al fine di accelerare il più possibile il trasferimento delle risorse”.

