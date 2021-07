Scuola, Figliuolo: “Convincere 215000 insegnanti e operatori a vaccinarsi per aprire in sicurezza”! I dettagli

Francesco Paolo Figliuolo, il commissario all’emergenza coronavirus, a caccia degli insegnanti non vaccinati.

A margine della visita all’hub vaccinale di Acea, a Roma, ha spiegato:

“Dobbiamo cercare di convincere quei 215mila insegnanti e operatori scolastici a vaccinarsi perché quello ci permetterà di arrivare in sicurezza alla riapertura delle scuole.

Dobbiamo arrivare entro fine settembre all’80% dei vaccinati tra la platea dei vaccinabili.

Oltre alle dosi servono le persone che scelgono di vaccinarsi”.

Così in un comunicato il presidente nazionale del sindacato Dirigenti Scuola, Attilio Fratta:

“Proporrei l’obbligatorietà per quegli insegnanti che non si sono ancora immunizzati, come per i medici.

Se una persona costituisce un pericolo sociale deve essere allontanata.

Stesso discorso vale per gli studenti: i vaccini salvano le vite, di tutti.

Quindi bene all’immunizzazione per la fascia che va dai 12 ai 16 anni”.

Siete d’accordo?a

