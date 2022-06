Potenza, lieto fine per questa famiglia della provincia: la sua travagliata storia anche sul programma “Le Iene”! I dettagli

A seguito del grido disperato lanciato ben 8 anni fa dalla famiglia Spadola di Ruoti, anche per mezzo del programma “Le iene” in onda su Italia 1, oggi finalmente giungono belle notizie.

La drammatica situazione di isolamento della Famiglia Spadola ha inizio con la chiusura di un ponte d’accesso alla propria abitazione deciso d’allora amministrazione comunale.

A questo proposito il Sindaco di Ruoti (PZ) Anna Scalise è lieto di annunciare:

“Dopo un percorso travagliato finalmente è stata inaugurata la riapertura della passerella Avriola.

Sono soddisfatta del raggiungimento di questo obiettivo che consentirà alla famiglia Spadola di raggiungere agevolmente la propria azienda e abitazione.

La mia gioia consiste nell’aver restituito un po’ di serenità ad una famiglia che da anni ha visto sempre più lontana la possibilità di ritornare a far vivere e rivivere la propria quotidiana normalità e il proprio lavoro.

Questo risultato, dopo annose attese, è stato possibile grazie alla perseveranza di questa amministrazione che è riuscita a presentare a più interlocutori il problema.

Con questo intervento di ripristino si permetterà la transitabilità e la percorribilità in sicurezza della passerella da parte della famiglia Spadola per raggiungere il paese nell’espletamento delle ordinarie commissioni quotidiane.

Un successo amministrativo senza eguali che questa stessa amministrazione può vantare in termini di tempistiche e modalità di risoluzione.

La famiglia Spadola ha da tempo stabilito la sua dimora in C.da Avriola, presso un podere di proprietà a cui è possibile accedere esclusivamente attraverso una passerella realizzata intorno alla fine degli anni sessanta e precisamente tra il 1969 e il 1972.

Al fine di eliminare l’isolamento cui è stata costretta la famiglia Spadola, l’Amministrazione Comunale nel corso di questi anni ha intrapreso tutte le attività possibili presso gli Enti sovraordinati, finalizzate alla ricerca di fondi per il risanamento dell’infrastruttura viaria.

La Regione Basilicata ha reso disponibile un fondo di circa 162.000,00 euro che è stato utilizzato dall’Amministrazione Comunale per l’esecuzione delle necessarie indagini strumentali e per la redazione della progettazione definitiva di un intervento di risanamento.

Le risultanze delle indagini e la successiva progettazione, eseguita dal Prof. Armando Albi Marini, dell’Università Federico II di Napoli, ha condotto alla definizione economica dell’intervento decretando l’insufficienza dei fondi disponibili e confermando che con le risorse disponibili si sarebbe potuto esclusivamente attuare sulla struttura un intervento locale quindi solo per il transito pedonale.

Tanto premesso, al fine di poter dare una risposta positiva alla problematica che, ormai da anni caratterizza la vita quotidiana della famiglia Spadola, si sono avuti contatti con l’allora Prefetto di Potenza Dott.ssa Giovanna Stefania Cagliostro per verificare la possibilità di una soluzione alternativa al ripristino locale della passerella Avriola.

In particolare è stato chiesto di verificare la possibilità del coinvolgimento del Genio Militare per la realizzazione di un Ponte BAILEY e che, incontri tenuti con gli uffici e con gli organi politici della Regione Basilicata, non ha trovato accoglimento per l’assenza di fondi utilizzabili allo scopo.

L’amministrazione comunale non si è scoraggiata ed ha aggiudicato ed effettuato i lavori di ripristino, lo scorso Agosto, grazie anche ai preziosi consigli dell’assessore prof.ing. Lucio della Sala”.

