Potenza, nuovi autovelox dove si verificano molti incidenti stradali: queste le ultime notizie

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha firmato oggi il nuovo decreto che individua i tratti stradali ove sarà possibile l’utilizzazione o l’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza del traffico per il rilevamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada, contenute negli articoli 142 e 148, senza la contestazione immediata.

Il provvedimento, che sostituisce il precedente datato 10 marzo 2010, è frutto di una approfondita attività condotta dal tavolo tecnico appositamente costituito, ad inizio d’anno, all’interno dell’Osservatorio provinciale incaricato del monitoraggio dell’incidentalità stradale.

L’attività è stata disimpegnata attraverso specifichi sopralluoghi ed una puntuale analisi e verifica dei dati relativi all’ultimo quinquennio, che ha portato alla individuazione dei tratti di strada caratterizzati da un significativo tasso di incidentalità e per i quali risulta impossibile, assai difficoltosa o oggettivamente pericolosa la contestazione immediata dell’infrazione.

Il lavoro svolto dal tavolo tecnico, valutato conclusivamente in sede di Comitato Operativo per la Viabilità, si è, quindi, tradotto nel nuovo decreto prefettizio (consultabile sul sito web della Prefettura all’indirizzo www.prefettura.it/potenza), con l’obiettivo di assicurare una reale attività di prevenzione della infortunistica stradale in provincia di Potenza, per ridurne il sensibile incremento registrato negli ultimi anni, con una omogeneità di applicazione delle misure di contrasto.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)