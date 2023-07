Potenza calcio: Massimiliano Moras nuovo allenatore della Primavera. Auguri di buon lavoro

Il Potenza Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Primavera a Massimiliano Moras: 55 anni di Trivignano Udinese (Udine).

In carriera ha maturato esperienze alla guida di formazioni dilettanti friulane, da vice allenatore per tre stagioni in Rappresentativa Nazionale di Lega Pro e nella Pistoiese. Nella stagione 2020/21 la panchina dell’Udinese in Primavera 2.

Fino al 2022 in Serie D con il Cjarlin Muzane e ultima avventura, nella scorsa stagione, con ritorno in Primavera 2 per allenare la Viterbese. Siglato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Queste le sue prime parole:

“sono arrivato nel ritiro a Viggiano e ringrazio per l’accoglienza riservata, dalla dirigenza allo staff tecnico e i calciatori della Prima Squadra.

Si respira aria familiare e non vedo l’ora di iniziare con la squadra Primavera.

Stiamo già programmando il lavoro che ci aspetta insieme al Direttore Varrà e vorrei dimostrare la mia passione verso i ragazzi con l’obiettivo di fare qualcosa di buono per una realtà importante come il Potenza Calcio, ben organizzata e che ti consente di stare al meglio.

Sono lontano dal mio Friuli, lo porto sempre nel cuore, ma sono davvero felice di essere qui per vivere a pieno questa esperienza.”

La società è lieta di accogliere Massimiliano in rossoblù e formula i migliori auguri di buon lavoro.a

