Potenza, passaggio di consegne tra De Luca e Guarente: “rispetto per chi porta questa fascia”

Come annunciato questa mattina, nel Palazzo di Giustizia di Potenza, al quarto piano ‘Aula Alessandrini’, si è proceduto alla proclamazione del Sindaco e dei consiglieri comunali eletti nel Comune di Potenza.

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio Elettorale Centrale del Tribunale di Potenza i candidati eletti alla carica di consigliere comunale sono:

Marco Falconeri

Francesco Salvatore Flore

Rocco Pergola

Vincenzo Telesca

Roberto Falotico

Angela Blasi

Bianca Andretta

Valerio Tramutoli

Francesco Casella

Angela Fuggetta

Francesco Carmine Giuzio

Pierluigi Smaldone

Giuseppe Pernice

Michele Beneventi

Antonio Di Giuseppe

Stefania D’Ottavio,

Rocco Vincenzo Bernabei

Rocco Coviello

Gianmarco Blasi

Patrizia Guma

Fernando Fortunato Picerno

Fabio Dapoto

Matteo Restaino

Francesco Cannizzaro

Alessandra Sagarese

Massimiliano Di Noia

Giuliano Velluzzi

Michele Napoli

Alessandro Galella

Maddalena Fazzari

Giuseppe Giuzio

Antonio Vigilante.

Il candidato eletto alla carica di Sindaco è Mario Guarente.

Alle ore 12:00 nella sede di piazza Matteotti del Municipio, si è poi svolto il passaggio di consegne con il sindaco uscente Dario De Luca che ha dichiarato:

“Ringrazio tutti i funzionari e i dirigenti del Comune di Potenza che ho voluto fossero presenti.

Ci tengo che Mario entri in questa amministrazione senza nessuna difficoltà.

Vi garantisco tutta la collaborazione di cui lui avrà bisogno.

Auguro a Mario di tenere questa amministrazione così come merita di essere tenuta.

Proprio perchè so che è molto pesante portare questa fascia, chiedo a tutti (nessuno escluso) rispetto per chi porta questa fascia, perchè rende un servizio alla comunità e come tale va rispettato”.

Ha poi dichiarato Guarente:

“Ho l’onore grandissimo di essere il nuovo sindaco di questa città.

Oggi è come se Potenza partisse dall’Anno Zero, ora ci aspetta una sfida importantissima che è quella del rilancio della città, partendo da un bilancio sano.

Le porte del Comune saranno sempre aperte, anche alle critiche sulle cose che sbaglierò, perché sicuramente commetterò alcuni errori.

Chiedo a voi tutti il mio stesso impegno”.