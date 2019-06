Potenza, si è tolto la vita il giovane originario della provincia che uccise la ex ragazza

Tre anni fa finitì in tragedia una lite scoppiata tra due fidanzati.

Lui, Arturo Saraceno, oggi 36enne originario di Teana (PZ), uccise a coltellate, nell’androne di casa, la sua fidanzata Debora Fusco di 25 anni.

La coppia, insieme da tanti anni, avrebbe dovuto sposarsi nel mese di Agosto proprio a Teana, ma le nozze furono rimandate.

Le liti, per via della separazione, fra i due erano sempre più frequenti, così come raccontato dai vicini di casa.

Subito dopo aver ucciso la ragazza, Saraceno ha tentato il suicidio ma è stato soccorso e trasportato in ospedale, in condizioni non gravi.

Condannato a 15 anni per l’efferato delitto, ieri il giovane si è tolto la vita impiccandosi con la cintura del suo accappatoio nel bagno della cella del carcere di Rossano, in cui era detenuto dopo due anni trascorsi a Busto Arsizio.