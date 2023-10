Potenza: per l’Academy Basket banco di prova casalingo impegnativo sul cammino. In bocca al lupo!

Banco di prova casalingo impegnativo sul cammino dell’Academy Basket Potenza, che domani (palla a due alle ore 18.00) torna a giocare al PalaPergola quattro giorni dopo il vittorioso recupero con Sant’Antimo.

Nella 4^ di andata del campionato di serie C i potentini saranno di fronte alla Polisportiva Matese, compagine che in estate ha acquisito il titolo sportivo del Mugnano dopo aver perso in gara 5 la finale dell’ultimo campionato di D e vinto i primi due incontri interni con Portici 2000 e Sant’Antimo.

Al nucleo storico (Tronco, Buontempo, Del Basso) la società casertana, che recupererà giovedì 26 la trasferta di Casapulla, ha aggiunto un quintetto interessante e completamente rinnovato, affiancando al locale Gazzillo il lungo lituano Sasnauskas (sempre in doppia cifra di media nei pregressi tre anni di C ad Isernia) ed un pacchetto esterni che può contare sulla solidità di Daniele Tinto, l’estro di Quaranta e Taris, oltre che il talento dell’ultimo arrivato Brusadin in cabina di regia.

Coach Rino Iuliano può dunque contare su un roster con diverse alternative e che ha saputo mettere in mostra soprattutto le sue qualità offensive nei due match finora giocati sul parquet amico, elemento su cui dovrà concentrarsi l’attenzione di una difesa potentina finora capace di tenere sempre al di sotto dei sessanta punti gli avversari.

Le tre vittorie nelle prime altrettante gare di campionato hanno evidenziato un’Academy solida nella metà campo difensiva ed in progressiva crescita nelle soluzioni d’attacco, capaci di esaltare a turno vari protagonisti, con un impatto finora determinante anche da parte della panchina.

Servirà, dunque, un’altra concreta e positiva risposta dal gruppo, nella seconda partita a distanza di appena quattro giorni, per uscire dal PalaPergola con i due punti in un match già di cartello, che apre una fase di calendario utile a testare quali potrebbero essere concretamente le ambizioni rossoblù in questo campionato di Serie C.

Cos’ l’ala lucana Gerardo Esposito:

“Affrontiamo una squadra forte e solida fisicamente e tecnicamente, dotata di talento e composta da giocatori esperti di questo campionato.

Dobbiamo porre grande attenzione, solo giocando insieme, come abbiamo fatto nelle gare precedenti, possiamo portare a casa un’altra vittoria fondamentale per il nostro cammino”.

Palla a due alle ore 18.00 al PalaPergola con ingresso gratuito, arbitreranno l’incontro i signori Cusano e Petrillo di Avellino.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)