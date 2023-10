A Lauria la tappa di questo tour per creare una rete solida con la comunità artigiana lucana. Ecco le foto

Il sistema della bilateralità artigiana è sempre più vicino a lavoratori ed imprese del comparto.

E’ il significato dell’ultima tappa di “Ebab in tour”, tour della bilateralità nel comparto artigiano in Basilicata, che si è svolta a Lauria.

La bilateralità è un principio fondante delle relazioni sindacali nell’artigianato.

Tale principio ha dato vita non solo all’attuale sistema degli enti bilaterali, ma, più recentemente, anche ad altri importanti strumenti che, pur operando autonomamente in ambiti diversi, trovano nel sistema degli enti un solido punto di riferimento di carattere logistico-organizzativo e in particolare di servizi per il welfare aziendale.

Un incontro, particolarmente partecipato, che ha visto ospiti i direttori delle principali articolazioni nazionali della bilateralità:

Stefano Di Niola per Eba-Fsba,

Federico Ginato di San.Arti.,

Stefano Bastianoni per Fondartigianato.

Hanno preso parte all’iniziativa, in una sala gremita, i consulenti del lavoro della provincia di Potenza, molti amministratori locali e regionali, referenti e delegati delle confederazioni regionali di Cgil, Cisl, Uil , e per i datoriali Confartigianato, Cna, Cartartigiani e Claai.

Dopo gli interventi iniziali della Presidente Rosa Gentile e del Vice Presidente Diego Sileo, i tre direttori hanno esaltato l’importante iniziativa messa in atto in Basilicata nella promozione delle attività dell’ente regionale, evidenziando le criticità del sistema nella fase Covid che hanno visto però un riconoscimento oggi del ruolo fondamentale del welfare promosso dalla bilateralità e le opportunità del comparto.

I dirigenti nazionali hanno sottolineato che l’esperienza dell’Ebab è una “buona pratica” da seguire nelle altre regioni..

L’obiettivo centrale è di creare una rete solida con la comunità artigiana lucana, riconoscendo nell’obbligatorietà della contribuzione la possibilità per datori di lavoro, le lavoratrici e i lavoratori di usufruire di strumenti fondamentali come la sanità integrativa e la formazione continua per accrescere competenze e qualità tenendo le aziende al passo con il mercato in continua evoluzione.

Importante il passaggio del riconoscimento nel DEF della Regione Basilicata dell’Ebab come struttura di supporto agli ambiti di intervento nella tutela degli artigiani in Basilicata.

E’ stata riconosciuta la valenza sociale di Ebab che siederà ai tavoli di programmazione.

Sono stati presentati i programmi di strutturazione della rete di San.Arti. sul territorio e l’accordo quadro regionale finalizzato alla presentazione di progetti di sviluppo con Fondartigianato.

Soddisfazione per la riuscita del tour è stata espressa da presidente e vice presidente Ebab Gentile e Sileo, a nome di tutti i componenti degli organismi dell’Ente, considerata l’opportunità di ascolto delle esigenze dei territori, di confronto e di informazione sull’attività, i servizi e le prestazioni garantiti.

Dopo Lauria, Matera, Melfi, Villa d’Agri e Policoro, il tour culminerà negli Stati Generali dell’Artigianato e quindi in un documento programmatico da affidare alla Regione e al Governo.

