Potenza: per le Feste natalizie arriva la Pista di ghiaccio in provincia! I dettagli

“Eccoci qui, a presentare un progetto ambizioso, forse insolito ma sicuramente in linea con la nostra idea di Chiesa “aperta” in uscita e in entrata…ecco perché abbiamo voluto realizzare “Oratorio on Ice”, una pista di pattinaggio sul ghiaccio che sarà attiva dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 e che sarà luogo di ritrovo per piccoli e grandi, scenario delle iniziative che ci contraddistinguono ma soprattutto luogo dove la comunità possa incontrarsi e vivere “il calore” delle festività natalizie”.

E’ quanto fa sapere in una nota l’Oratorio “San Domenico Savio” di Lauria che aggiunge:

“Ringraziamo quanti ci stanno sostenendo con l’affetto e la collaborazione.

In particolare un Grazie ai “Vicini di casa” del Bermuda 2.0 e Bermuda 3.0 che ci supportano moralmente e non solo e con i quali si sta pensando a un programma condiviso.

Grazie al Comune di Lauria per l’incoraggiamento e il dialogo, a breve speriamo di poter aggiungere altro.

Grazie a quanti ci aiuteranno in questa iniziativa che ci auguriamo possa essere una bella occasione per godere della nostra città.

“Oratorio on Ice” is loading.

A breve il programma dettagliato delle iniziative”.

Di seguito la locandina con i dettagli.