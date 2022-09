Potenza, provincia scossa dalla scomparsa del giovane Fabio: lutto cittadino per l’ultimo saluto

Come anticipato dalla nostra Redazione, Fabio è andato via, strappato alla vita dal brutto incidente che non gli ha lasciato scampo.

L’amministrazione Comunale di Rotonda, appresa la notizia della sua scomparsa, ha fatto sapere:

“Il Sindaco Rocco Bruno e l’Amministrazione Comunale, a nome dell’intera comunità rotondese, si stringono all’angoscia che ha colpito la famiglia Cersosimo – Senise per la prematura scomparsa del giovane Fabio.

Attoniti ed impotenti di fronte a tale tragedia, consapevoli che le parole non potranno mai colmare il vuoto per l’assenza del vostro caro, esprimiamo il nostro cordoglio nella speranza che l’affetto di tutti noi possa almeno lenire il vostro dolore”.

Ad oggi il Comune informa la cittadinanza che, a causa di questo evento luttuoso che ha colpito la piccola cittadina:

“Interpretando i sentimenti di profondo cordoglio dell’intera comunità rotondese, si stringe al dolore della famiglia Cersosimo – Senise per la tragica e prematura scomparsa del giovane FABIO.

IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE invitano tutta la cittadinanza al LUTTO CITTADINO dichiarato per Domenica 11 Settembre (dalle ore 10:00 alle ore 13:00).

Dispongono che in concomitanza con lo svolgersi della celebrazione funebre:

sia esposta la bandiera a mezza asta nella casa comunale e nelle sedi pubbliche;

che tutte le attività commerciali abbassino le serrande in segno di lutto;

che vengano sospese tutte le attività ludiche, sportive e le manifestazioni pubbliche in programma;

chiusura al traffico di Corso Garibaldi dalle ore 10:30 alle ore 12:30″.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.

