Potenza: questi giovanissimi atleti in partenza dalla provincia per disputare le finali nazionali giovanili! In bocca al lupo

Gli atleti dell’Under15 DMB Volley di Villa d’Agri sono in partenza per disputare le finali nazionali giovanili Under 15.

Lo annuncia Marco Zipparri, sindaco del comune di Marsicovetere, che scrive:

“I ragazzi dell’Under15 DMB Volley di Villa d’Agri che hanno conquistato il titolo Regionale Under15 Maschile sono in partenza oggi per raggiungere Isernia e Campobasso e disputare le finali nazionali giovanili Under 15 in programma dal 7 al 12 Giugno, dove insieme ad altre 27 squadre provenienti da tutta Italia si contenderanno il titolo di Campioni D’Italia.

L’Amministrazione comunale di Marsicovetere sempre attenta alle esigenze sportive delle giovani platee di ragazzi e ragazze, non poteva far mancare la sua presenza e il suo sostegno perché la Don Michele Botta Volley di Villa d’Agri ha scritto da sempre importanti pagine della epopea pallavolistica della Val d’Agri e della Regione Basilicata.

Ai ragazzi (ormai atleti) e agli allenatori della società ho consegnato nelle mie parole un grande in bocca al lupo sottolineando che ancor prima dei risultati e di ciò che riusciranno a compiere, l’essenza più bella dello spirito di squadra risiede nel percorso.

Un percorso quello del Volley iniziato da quarant’anni nella nostra comunità e che ancora oggi prosegue vivo e forte negli occhi lucidi dei nostri piccoli grandi atleti.

Forza Ragazzi, Marsicovetere è con voi!”