Potenza: questi studenti con don Marcello Cozzi a difesa delle donne. L’evento in programma

Nell’ambito del più ampio progetto di Educazione alla Legalità, l’Istituto Comprensivo “Torraca Bonaventura” di Potenza, diretto dalla prof.ssa Marianna Catalano, organizza per Venerdì 24 Novembre, nell’atrio del plesso in via del Popolo, alle 9:30, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un seminario coordinato dalla prof.ssa Carmen D’Anzi, docente referente per la Legalità e in collaborazione con Libera Basilicata, rappresentata dall’intervento della referente dott.ssa Marianna Tamburrino, volto a sensibilizzare i giovani al tema della violenza di genere e a proporre sani modelli di relazione basati sul rispetto reciproco.

Il seminario è concepito come “incontro con l’autore” e le classi terze della Scuola secondaria di I grado dialogheranno con don Marcello Cozzi autore del libro ‘Lupare Rosa’, affinché le studentesse e gli studenti possano discutere, fare domande e per ribadire con forza un deciso “no” alla violenza contro le donne e per un’autentica affermazione della parità e dei diritti.

Il libro, oggetto di discussione, è dedicato alle donne che cercano di sfuggire all’oppressione dei mariti boss di ‘ndrangheta e raccoglie le drammatiche storie di donne che, cresciute in famiglie di ‘ndrangheta, si sono ribellate con coraggio e per amore dei loro figli.

Donne che hanno iniziato un nuovo percorso, costruendo una nuova vita.

Il libro di don Marcello Cozzi – ex vicepresidente di Libera e oggi coordinatore (sempre per Libera) del tavolo di confronto interreligioso – ci racconta una pagina diversa della mafia: quella delle donne, delle mogli dei boss, di Cetta, Angela, Tita, Annunziata, Rossella che sognano una vita diversa e che hanno cercato di scappare da quella gabbia fatta di violenza e paura che le teneva prigioniere.

