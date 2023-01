Potenza: riapre questa strada in provincia! Ecco i dettagli

Sarà riaperta ufficialmente al traffico, domani, la SP Racanello oggetto di “Lavori urgenti di ripristino della stabilità e delle condizioni di sicurezza in agro di San Chirico Raparo (PZ), progressiva chilometrica 3+200”.

Ha rilevato il Presidente della Provincia Christian Giordano:

“La conclusione dei lavori voluta da questa amministrazione con l’urgenza del caso avviene grazie al lavoro sinergico del nostro Ufficio Viabilità che in data 17 gennaio 2023, nel corso delle regolari attività ispettive, osservava un peggioramento della situazione.

In ragione del fatto che la veemenza del flusso di acqua all’interno dell’alveo del fiume – spintosi oramai a ridosso della sede stradale – generava un fenomeno erosivo tale da pregiudicare la stabilità della infrastruttura, con parziale cedimento degli elementi di supporto delle barriere di sicurezza in acciaio”.

Prosegue il Comunicato della Provincia di Potenza:

“Di qui l’esigenza di intervenire raccogliendo le sollecitazioni degli amministratori locali e dei cittadini, in particolare, come rilevato dal Presidente della Commissione Viabilità, Rocco Pappalardo, del Sindaco di Castelsaraceno con ‘il quale siamo stati in costante e continuo contatto seguendo le sollecitazioni’.

L’ufficio tecnico ha così deciso di approvare il preventivo per l’esecuzione dei lavori in via d’urgenza della viabilità della SP Racanello, per il ripristino e consolidamento di 75 metri di rilevato stradale a sezione trapezoidale in corrispondenza della progressiva chilometrica 3+200, così da salvare la parte di piattaforma stradale ancora non intaccata dal sifonamento dell’acqua e garantire, almeno su una corsia di marcia a senso unico alternato, il transito dei veicoli”.

