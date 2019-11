Potenza, sciopero Acta: ecco quando

Acta proclama sciopero generale per venerdì 29 novembre 2019.

E’ quanto fa sapere una nota del Comune di Potenza che prosegue:

“L’Azienda assicurerà, per la durata dello sciopero, tutte le prestazioni indispensabili per la erogazione dei servizi di istituto in conformità a quanto dispone la legge n. 146/90, come modificata dalla legge 83/2000, ed in obbligo al piano dei servizi che stabilisce ed individua la copertura di quelli pubblici maggiormente utili alla collettività.

Tutti i servizi saranno integralmente riattivati nella giornata successiva”.