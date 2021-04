Potenza, servizi anti Covid e zone rosse: convocato Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Il Prefetto della provincia di Potenza, Annunziato Vardè, ha convocato per martedì 20 aprile p.v., alle ore 10:00, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’esame, fra gli altri, del seguente argomento:

Rimodulazione e pianificazione dei servizi di controllo anti – covid. Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, n. 18 del 16 aprile u.s.

Al Comitato, presieduto dal Prefetto, parteciperanno il Sindaco di Potenza, il Presidente della Provincia di Potenza, i vertici provinciali delle Forze di Polizia ed i Sindaci dei Comuni di Atella, Filiano, Rapone, Ripacandida, Rotonda, Ruvo del Monte, Castelmezzano e Palazzo San Gervasio, dichiarati zona rossa fino al 25 aprile 2021.a

