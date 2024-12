Potenza, Servizio trasporto scolastico: ecco fino a quanto è possibile pagare la prima rata

Dall’11 al 31 dicembre 2024 è possibile pagare gli importi totali della prima rata (mesi di settembre – ottobre – novembre – dicembre 2024) per la fruizione del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2024/2025, secondo quanto risulta dalla tariffa attribuita in ragione della fascia ISEE di appartenenza:

Importi utenti 1° Avviso inizio servizio 16/9/2024 (per viaggio di Andata e Ritorno 6 giorni a settimana).

Importi utenti 2° Avviso (riapertura termini iscrizione) (per viaggio di Andata e Ritorno 6 giorni a settimana).

Tutti gli importi sono ridotti del 50% in caso di:

– viaggio di sola Andata o solo Ritorno;

– 2° figlio o ulteriore che utilizza il servizio;

– utilizzo del servizio da 3 a 5 giorni a settimana.

Le modalità di pagamento degli importi sono esclusivamente le seguenti:

1- C.C.P. N. 00232850 a favore del Comune di Potenza – RISORSA 3031

2- Conto Banco Posta: IBAN IT92 U076 0104 2000 0000 0232 850 Comune di Potenza Servizio Tesoreria

Per entrambe le modalità è necessario indicare: causale: Prima rata Trasporto Scolastico anno scolastico 2024/2025; nome e cognome dell’alunno; numero del procedimento della domanda di iscrizione; scuola frequentata; numero di linea dello scuolabus.

Copia della attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail a: trasportoscolastico@comune.potenza.it entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Il mancato invio equivale a mancato pagamento.

(Per i bonifici bancari, l’attestazione di pagamento da inviare, in formato pdf, deve riportare la dicitura di “operazione eseguita” o simili e non di “richiesta di operazione” o simili, a pena di non accettazione).

Il mancato pagamento nei termini indicati comporterà il recupero di quanto dovuto nei modi di legge e l’automatica esclusione dal servizio per l’anno scolastico 2025/2026.

I pagamenti devono essere effettuati separatamente per ogni utente del servizio.

In caso di discordanza tra gli importi versati e quelli effettivamente dovuti, secondo quanto risulta agli atti dell’Ufficio, si procederà con successiva regolarizzazione.

Esclusivamente agli utenti che utilizzano il servizio da date differenti da quelle indicate nelle tabelle o per i quali è stata comunicata la rinuncia al servizio, gli importi di pagamento saranno comunicati personalmente tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di iscrizione.

Informazioni e chiarimenti si possono ottenere scrivendo una mail all’indirizzo: trasportoscolastico@comune.potenza.it

Il Responsabile del procedimento è l’ingegnere Enrico Laguardia.

Il presente Avviso ha valore di notifica agli effetti di legge.

Per quanto non specificato si deve fare riferimento al ‘Regolamento comunale per il servizio di

trasporto scolastico’ consultabile al link https://www.comune.potenza.it/?p=17474