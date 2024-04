Potenza: si amplia l’attività assistenziale e di cura assicurata dal reparto di Chirurgia senologica dell’Azienda ospedaliera regionale. I dettagli

Si amplia l’attività assistenziale e di cura assicurata dal reparto di Chirurgia senologica dell’Azienda ospedaliera regionale ‘San Carlo’, diretta dalla dottoressa Pina Di Santo.

“Gli obiettivi che il potenziamento delle attività intende perseguire sono in linea con le azioni poste in campo da questa direzione negli ultimi anni in tema di avvicinamento al cittadino sul territorio.

L’incremento di prestazioni consentirà anche di migliorare la pratica clinica e offrire una facilità di accesso ai servizi sia alle comunità locali sia a quelle extraregionali, in una branca medica e specialistica nella quale, più che in altre, la prevenzione è parte decisiva e indispensabile per avviare in tempo il percorso di cura laddove dovessero manifestarsi segni clinici della patologia tumorale”.

È il direttore generale dell’Aor San Carlo Giuseppe Spera che annuncia l’apertura delle nuove agende ambulatoriali augurando buon lavoro ai medici e agli operatori sanitari coinvolti e ringraziandoli per la capacità di ampliare le attività in un periodo non semplice per il reclutamento di specialisti.

Conclude il direttore generale Spera:

“Ciò è un ulteriore dimostrazione della crescita delle nostre attività in campo oncologico, in generale, e della breast unit, in particolare.

La nostra Azienda è sempre più impegnata a promuovere campagne di sensibilizzazione, prevenzione e cura del tumore al seno che, insieme con l’importante attività di ricerca scientifica condotta dall’Azienda, dà la possibilità con sempre più capillarità di avere accesso a controlli importanti per la salute delle donne”.

Spiega il direttore della Chirurgia senologica Pina Di Santo:

“Le attività ambulatoriali per le visite di controllo sono potenziate con la seduta del martedì mattina nell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, che vanno a sostenere il recupero delle liste di attesa e che si aggiungono alle altre tre giornate già attive nello stesso nosocomio.

In più da maggio, il primo e il terzo martedì di ogni mese, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, si aggiungeranno altre giornate di ambulatorio programmate nell’ospedale ‘San Giovanni’ di Lagonegro, dopo quelle già attivate nell’ospedale ‘San Pio da Pietrelcina’ di Villa d’Agri, con l’intento di raggiungere le donne su tutto il territorio e garantire informazioni sulla prevenzione, diagnosi e presa in cura delle pazienti affette da tumore al seno”.