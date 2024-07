Potenza si mobilita contro l’autonomia differenziata. I dettagli

Si è costituito il 15 Luglio a Potenza, con un’assemblea nella sede della Cgil, il comitato referendario provinciale per l’abrogazione della legge n.86 del 26 giugno 2024 sull’autonomia differenziata.

Partecipano i sindacati Cgil e Uil insieme a numerosi partiti e associazioni.

Il comitato ha annunciato per venerdì 19 luglio una conferenza stampa nel capoluogo lucano – i cui dettagli saranno comunicati in seguito – per illustrare le motivazioni alla base del procedimento e le modalità con cui la campagna referendaria verrà portata avanti sul territorio.

Il comitato intanto lancia un appello a tutte le realtà politiche, partitiche e associative che non l’abbiano ancora fatto ad aderire.

Gli aderenti: