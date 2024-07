Potenza si prepara a festeggiare la “Madonna delle Grazie”. Ecco le modifiche alla circolazione

A Potenza manca poco oer l’inizio dei festeggiamenti in onore della “Madonna delle Grazie”.

A questo proposito il Comune di Potenza ha emanato un’ordinanza per regolare la circolazione in via del Palazzo, ex c.da Lavangone.

Ecco l’ordinanza:

“È pervenuta in data 25 Giugno 2024 acquisita al protocollo dell’Ente con il n° 68181, l’istanza, da parte dell’Ufficio Attività Produttive, “Suap,” con la quale, chiede, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione della strada denominata via del Palazzo in c.da Lavangone, per permettere il posizionamento delle attività autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione dell’evento “Madonna delle Grazie” che si celebrerà nelle giornate del 6 e 7 Luglio 2024;

2. è pervenuta in data 21 Maggio 2024, acquisita al protocollo dell’Ente con il n° 56904, l’istanza con la quale il sig. Labella Vincenzo, in qualità di Presidente pro tempore del Comitato Festa “Madonna delle Grazie” e in occasione dei festeggiamenti in onore della “Madonna delle Grazie” che si svolgeranno il dalle ore 19.00 del giorno 6/7/2024 alle ore 1.00 del giorno 8/7/2024, chiede, la chiusura al traffico veicolare di via del Palazzo;

Considerato che, è necessario emettere apposita ordinanza di divieto di sosta con rimozione (0-24) e la chiusura al traffico veicolare della strada in premessa per garantire la sicurezza degli avventori durante le celebrazioni programmate;

Visto:

– gli artt. 1,5,6 e 14 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, N. 285 del “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm. Ed int.; – gli artt. 115, 116 e 117 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, N. 495 così come integrato dal D.P.R. 16 Settembre 1996, N. 610 e ss.mm. Ed int.;

DISPONE

dalle ore 19.00 del giorno 6/7/2024 alle ore 1.00 del giorno 8/7/2024 e comunque fino a cessate esigenze:

in via del Palazzo, ex c.da Lavangone, il divieto di sosta con rimozione (0-24) e la chiusura al traffico veicolare dall’intersezione che conduce al “PALAZZETTO DELLO SPORT” fino ad arrivare alle case Pietrafesa, compreso la piazzetta antistante la Chiesa, fatta eccezione, per gli operatori autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari, i mezzi dell’organizzazione, delle forze dell’ordine, e di soccorso;

AVVISA

1.la chiusura come la riapertura al traffico veicolare delle suddette arterie sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali posti e mantenuti in perfetta efficienza dal Comitato Festa.

2.Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine sono incaricate di curarne l’osservanza;

3.contro i contravventori della seguente ordinanza sarà proceduto tramite sanzioni penali e amministrative dettate dalle norme del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.L. 30.4.1992 N. 285, nonché dal D.P.R. 16.12.1996 N. 495″.