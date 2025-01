Potenza, tante iniziative in arrivo a favore dei trasporti in Basilicata: “Il 2025 deve essere l’anno della svolta”. La dichiarazione

“Abbiamo sempre auspicato che i trasporti in Basilicata fossero confacenti alla mobilità regionale e nazionale dei Lucani e che nella loro complessità potessero svolgere anche un’importante ruolo di incremento occupazionale dando speranza a tanti giovani che continuano ad abbandonare la nostra regione”.

Queste le parole di Antonio Cefola, Segretario Generale Uiltrasporti Basilicata, che continua:

“Qualcosa si sta muovendo grazie al puntuale intervento dell’attuale Assessore al ramo che con le iniziative messe in campo lascia ben sperare in una svolta positiva attesa ormai da troppo tempo.

In particolare:

il collegamento del Capoluogo lucano con lo scalo di Salerno-Costa d’Amalfi,

il nuovo collegamento ferroviario Potenza – Grassano – Ferrandina – Metaponto – Bari (partenza alle 6:06 da Potenza e arrivo a Bari alle 8:51 con una percorrenza di 2h e 45′),

gli 80 nuovi autobus – 13 a gasolio e 67 a metano – consegnati alle ditte assegnatarie aderenti al consorzio Cotrab con contratto di usufrutto dotati di gps e sistemi di videosorveglianza,

la consegna dei lavori a RFI per la tratta Ferrandina – Matera.

Tutto questo potrà realizzare il sogno di vedere collegate le due provincie con la rete ferroviaria regionale e nazionale incrementando e facilitando la mobilità regionale sia in termini di pendolarismo sia in termini turistici e commerciali creando così nuove possibilità di attrazione con conseguente opportunità di lavoro.

La costruzione dell’area d’interscambio di Castel Lagopesole, che sarà realizzata nel piazzale della stazione ferroviaria nella frazione Sarnelli di Avigliano sarà un’opera che permetterà di interconnettere il trasporto su gomma e su rotaia, velocizzando i flussi degli spostamenti pendolari e turistici.

A seguito di quanto già attuato, il 2025 deve essere l’anno della svolta con l’immediato intervento nell’indire la nuova gara per il TPL Basilicata e completare il rinnovo del parco rotabile con l’acquisto di ulteriori bus per garantire ai lavoratori del settore e ai lucani una mobilità in sicurezza e comfort.

Inoltre a fine lavori elettrificazione della tratta FS Potenza-Foggia bisogna pensare un diverso sistema di collegamento tra la città di Potenza, il Vulture Melfese e la città di Foggia utilizzando mezzi elettrici (più leggeri) per un ulteriore recupero di percorrenza e eventuale proseguimento con stesso mezzo sulla città di Bari.

Siamo sicuri che nella riunione dell’Osservatorio dei Trasporti, che auspichiamo avvenga in breve tempo, l’Assessore Pepe condividerà un programma operativo e di sviluppo dell’intero sistema della mobilità.

La Uiltrasporti è convinta che investire nei servizi, specie nel settore trasporti, favorisce sviluppo e lavoro dando alla Basilicata il giusto valore che le compete”.