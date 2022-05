Potenza tra le tappe del tour nazionale “Dieci donne designer”! Ecco dove saranno collocati i loro progetti

La città di Potenza sarà interessata da un’originale e unica iniziativa che si terrà nel mese di Giugno, grazie alla sinergia tra Potenza del Design, Fondazione Manzù e Provincia di Potenza.

Dal 3 al 24 Giugno, la Pinacoteca e il Museo Provinciale del capoluogo saranno interessate da due momenti distinti ma legati dallo stesso filo conduttore: il design.

Nella Pinacoteca sarà possibile visitare l’esposizione DDD “Dieci donne designer” iniziativa della Fondazione Pio Manzù, che ha fortemente voluto Potenza tra le 5 tappe del tour nazionale iniziato a Varenna, Città internazionale del Design.

Dieci designers italiane collocheranno i propri progetti realizzati e riconoscibili all’interno della Pinacoteca prevedendo inoltre un progetto di allestimento che faccia da trait-d’union, così da creare dei rimandi visivi e formali capaci di mutare la percezione che l’osservatore ha dello spazio circostante, mettendo in luce i legami sottesi e inattesi tra il luogo e l’oggetto esposto.

Presso il Museo Archeologico, invece, nello stesso periodo, artigiani e designer della nostra rete, attiveranno un percorso che mette in comunicazione Archeologia e artigianato in una sorta di contaminazione artistica.

Sarà possibile per i partecipanti confrontarsi con altri artisti, designer, artigiani e professionisti in un percorso di aggregazione e dialogo che, attraverso una visita guidata dei siti in questione, permetterà al visitatore di comprendere le ragioni alla base dell’intervento, diventando anche occasione per immergersi in un’esperienza contemplativa, personale e collettiva.

Il fine ultimo del progetto è da ricercare nella volontà di far emergere una comunicazione diretta ed emotiva che metta in relazione tutte le implicazioni spazio-temporali che legano tra loro gli oggetti frutto dell’ingegno creativo e i diversi luoghi dell’oggi e del passato.

I dettagli.

