Potenza, transizione energetica: eccellenze ma anche aziende che hanno dichiarato esuberi. L’incontro per discuterne

Si terrà domani, Venerdì 17 Novembre, a partire dalle ore 10.00, il Consiglio Regionale della UILM Basilicata, riunito nella sala Scambiologico di piazzale Istria – Potenza, si concentrerà sulla complessa situazione industriale legata alla transizione energetica nella regione.

Oltre all’industria automobilistica, saranno esaminati diversi settori coinvolti nella transizione a partire da quello delle estrazioni petrolifere.

Ovviamente, grazie al dibattito dei delegati, emergerà il quadro chiaroscuro industriale della nostra Regione, caratterizzata da eccellenze ma anche da aziende che nelle ultime ore hanno dichiarato esuberi.

#Zeromortisullavoro – 761 morti nel primo semestre 2023 è una vera emergenza del lavoro e sul lavoro; ma la sicurezza non è solo nei numeri purtroppo dei morti ma anche nella cultura della sicurezza in ogni luogo di lavoro.

Particolare attenzione sarà dedicata al percorso di sciopero promosso da Cgil e Uil in opposizione alla manovra, con un confronto approfondito sulle scelte critiche ritenute dannose per i lavoratori e per i settori coinvolti.

L’obiettivo è elaborare decisioni/scelte sul merito, e non su altro, che promuovano il valore aggiunto e il benessere sia per i lavoratori che per l’intero settore industriale in Lucania.

Le conclusioni saranno affidate al Segretario Regionale UILM Basilicata Marco Lomio.