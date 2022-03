Potenza, trasporto pubblico: “Situazione insostenibile per lavoratori e cittadini”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa per Circolo Pd di Potenza:

“Oggi abbiamo partecipato alle manifestazioni organizzate dai sindacati per manifestare la nostra solidarietà ai lavoratori del trasporto pubblico locale di questa città.

Lavoratori lasciati soli oramai da mesi dalla Ditta Trotta e consegnati all’incertezza perenne dall’incapacità amministrativa della Destra Potentina.

Abbiamo ripetuto in più occasioni che la situazione è oramai insostenibile per i lavoratori ma anche per i cittadini: oltre alla questione occupazionale vi è il tema del pessimo funzionamento (dovuto all’assenza di manutenzione) delle infrastrutture che dovevano garantire la mobilità ai potentini.

Guarente ha iniziato questa consiliatura parlando dell’Istituzione di una ‘azienda comunale del trasporto pubblico’ che avrebbe dovuto eliminare le problematiche del passato.

Dopo tre anni, la città si trova nella condizione in cui gran parte degli impianti sono chiusi o parzialmente funzionanti e le corse su gomma del trasporto urbano sono ridotte al lumicino.

Come se non bastasse, la ditta Trotta ha comunicato da tempo al Comune la propria impossibilità di garantire salari ai lavoratori e servizi ai cittadini.

Nonostante questo, Guarente e i suoi non sono riusciti ancora (incredibile ma vero) a predisporre una gara d’appalto per trovare un nuovo gestore del servizio.

La Destra sta conducendo la nostra città al collasso: una giunta che pretende di amministrare senza avere i numeri in consiglio e senza una visione concreta per affrontare e risolvere i problemi quotidiani.

Si vada al voto per uscire da questa palude”.

