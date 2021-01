Potenza: tre incidenti in un solo giorno! Ma che succede?

Triste il bilancio che ieri si è registrato sulle nostre strade.

In un solo giorno 3 brutti incidenti.

Il primo, ha visto impegnati i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza alle ore 7.00 circa, all’incrocio tra via Ciccotti e via Piemonte a Potenza per incidente stradale.

Coinvolti due veicoli, una Reanult Clio ed un furgone.

Alla guida dell’autovettura un uomo di 55 anni illeso, mentre alla guida del furgone un ragazzo di 24 anni che ha riportato alcune ferite ed è stato necessario il trasporto in ospedale.

In serata, invece, nella nota via di Giura una donna è stata investita ed è stata trasportata all’Ospedale San Carlo.

Per concludere, in tarda sera, l’ennesimo incidente ha visto coinvolto un 20enne.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza alle ore 22:10 sono intervenuti in contrada Piani del Mattino dove una autovettura di marca Peugeot 207 è uscita di strada ed è carambolata per circa 100 metri in una scarpata.

Il ragazzo era già riuscito ad uscire dall’auto ed era cosciente (all’arrivo del personale sanitario è stato preso in carico e sottoposto ai primi controlli).

Una giornata nera per la nostra Potenza che spinge i cittadini a chiedersi cosa stia succedendo in città.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)